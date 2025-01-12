California'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

- ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

LOS ANGELES - ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 16'ya yükseldi. En az 153 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğu açıklandı.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya yükseldi. 13 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıklayan Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise kayıpların yangınlarla ilgili olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını açıkladı. 22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 11, 14 bin 100 dönümlük alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların da devam ettiği bildirildi. En az 153 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu açıklayan yetkililer, yangınlar nedeniyle en az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.