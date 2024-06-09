California'daki Orman Yangınlarında 10 Yılda 52 Bin Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında çıkan duman sebebiyle 10 yılda en az 52 bin kişinin genç yaşta hayatını kaybettiği belirtildi.

Science Advance isimli bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'li bilim insanları orman yangını riskinin yüksek olduğu California'da yangın dumanı içerisindeki ince partikül maddelerin (PM2.5) insan sağlığı üzerindeki etkisini inceledi.

Bilim insanları, araştırmalarında, California'da 2008-2018'de orman yangınlarından çıkan dumanın içerisindeki partikül maddelerden oluşan kirlilik nedeniyle 52 ila 55 bin arasında insanın erken yaşta yaşamını yitirdiği sonucuna ulaştı.

Eyalete bağlı Los Angeles kentinde aynı dönemde 9 binden fazla kişinin orman yangını dumanına bağlı olarak hayatını kaybettiğine işaret edilen araştırmada, Los Angeles'in ölüm oranının en yüksek kent olduğu belirtildi.

California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanları, orman yangını dumanının solunum ve kalp gibi birçok sağlık sorununa neden olduğunu vurguladı.

Araştırmada, 39 milyon nüfusu bulunan California gibi iklim değişikliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerde yangın etkilerini azaltmak için uzun vadeli adımların atılması gerektiği kaydedildi.