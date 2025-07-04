California'da Yangınlar 22 Bin Hektarı Aştı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Luis Obispo ve Riverside ilçelerinde çıkan yangınlar, 22 bin hektardan fazla alana yayıldı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 21 bin 300 hektar alanı kaplarken, yangının sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan ve yüzde 65'i kontrol altına alınan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili oldu.

The New York Times'ın haberine göre, Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtti.

San Luis Obispo'da California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'nda görevli çevre bilimci Dave Hacker, yangından Carrizo Plains Doğal Yaşam Koruma Alanı'nın da etkilendiğini ve alevlerin, alanın güney kesiminde yaşayan geyik sürüsünün yaşam alanının büyük bölümünü yok ettiğini kaydetti.