- California'da toprak kayması: 12 ev yıkıldı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 12 ev yıkıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles County'de yer alan Rolling Hills Estate şehrinde toprak kayması meydana geldi. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, 12 evin yıkıldığı ve 5 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı belirtildi. Bölgedeki yol trafiğe kapatılırken, elektrikler kesildi. Rolling Hills Estates Belediye Meclisi, zemindeki kayma nedeniyle acil durum ilan edilmesine karar verdi. Zeminde meydana gelen çatlağın toprak kaymasına yol açtığı ifade edilirken, jeologlar tarafından inceleme başlatıldı. Los Angeles İmar ve Güvenlik Departmanından Pete Goodrich, "Bu kara hareketi, aşırı yağmurlara bağlı olabilir veya henüz farkında olmadığımız başka bir şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Yıkılan evlerin değerinin 1,4 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.