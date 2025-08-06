California'da Orman Yangınları 330 Km²'yi Alevlere Teslim Etti

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ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangınları, 330 kilometrekareden fazla alanı etkiledi. Yangınlarla mücadele sürerken, 1900'den fazla itfaiye personeli alevlerle mücadele ediyor. Yangın nedeniyle 3 kişi yaralandı ve 870'ten fazla bina tehdit altında.

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alanın kül olduğu bildirildi.

Eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde 1 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre 330 kilometrekareden fazla alanı etkileyen Gifford yangınının henüz yüzde 9'u kontrol altına alındı.

NBC News'in haberinde, en az 4 küçük yangının birleşmesiyle büyüyen alevlere 1900'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangınlar nedeniyle 3 kişinin yaralandığını belirten itfaiye yetkilileri, 870'ten fazla binanın yangın tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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