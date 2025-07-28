California'da Küçük Uçak Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin California eyaletinde, San Carlos Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Monterey açıklarında Pasifik Okyanusu'na düşen 'Beechcraft' tipi küçük uçağın kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın Pasifik Okyanusu'na düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, çift motorlu "Beechcraft" tipi uçağın, San Carlos Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Monterey açıklarında okyanusa düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, dalış ekibi tarafından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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