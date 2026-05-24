Haberler

California'da kimyasal sızıntı riski nedeniyle Orange County bölgesinde acil durum ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletindeki Orange County'de bir havacılık tesisinde kimyasal tankta sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi. Vali Newsom, tehlikeli gaz yayılımı ve felaket riskine karşı uyarıda bulundu. Bazı okullar kapatıldı, yollar ulaşıma kapatıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County bölgesinde, havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankta meydana gelen sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, GKN Aerospace tesisinde bulunan yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tankın, aşırı ısınmaya ve zehirli gaz yaymaya başladığını bildirdi.

Newsom, müdahaleye rağmen tehlikeli kimyasalların kontrolsüz şekilde salınmasına yol açabilecek ciddi felaket riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Yerel otoritenin bu ölçekteki bir olayla başa çıkmakta yetersiz kaldığını ifade eden Newsom, bu nedenle Orange County bölgesinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Newsom, acil müdahale ve yardım çalışmalarını desteklemek üzere Ulusal Muhafızların görevlendirilebileceğini belirtti.

ABD basınındaki haberlerde, olay nedeniyle bazı okulların kapatıldığı ve bölgedeki ana yolların bir kısmının ulaşıma kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

California eyaletinde dün kimyasal tankta meydana gelen sızıntı sebebiyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri verilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel yönetimi yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu bayram sonuna kadar kurultay kararı almazsa imza toplanacak

Özel yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse...
Adana'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar zorlukla ilerledi
Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar çevik kuvvet ekiplerince kapatıldı

Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar kapatıldı! Polis kuş uçurtmuyor
Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi