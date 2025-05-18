California'da Fertilite Kliniği Önünde Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

California'da Fertilite Kliniği Önünde Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
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ABD'nin California eyaletindeki bir fertilite klinği önünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. FBI, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi ve patlamanın kasıtlı olduğunu belirtti.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı "terör eylemi" olarak niteledi.

California eyaletinin Palm Springs kentindeki bir fertilite kliniği çevresinde patlama meydana geldi.

Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.

Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de basın açıklamasında "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı.

Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi.

Havadan çekilen görüntülerde, kliniğin bulunduğu binanın arkasındaki otoparkta yanmış bir araç gözüküyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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