Haberler

Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlayan Çalı Gölü dondu

Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlayan Çalı Gölü dondu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden olan ve 'ulusal öneme haiz sulak alan' olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu. Gölün çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkisinde yer alan 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de beyaza büründü.

Afrika'dan Rusya'ya göç eden türlerin kullandığı rotada yer alan göl, mayıs ayında 137 kuş türünü ağırlamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title