Çalgıcı, koro şefi ve şarkıcı mesleklerinin Ulusal Meslek Standardı belirlendi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), çalgıcı, koro şefi ve şarkıcının da aralarında olduğu beş meslekte Ulusal Meslek Standardını belirledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), çalgıcı, koro şefi ve şarkıcının da aralarında olduğu beş meslekte Ulusal Meslek Standardını belirledi.

MYK'nin Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, çalgıcı (Seviye 6), koro şefi (Seviye 6), şarkıcı (Seviye 6), mentor (Seviye 6) ve yönlendirilebilir yatay delgi makinesi operatörü (Seviye 4) mesleklerinde Ulusal Meslek Standardı belirlenerek, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte yayımlanan tebliğlerle bobinajcı (Seviye 4), ağ teknoloji elemanı (Seviye 4) ve web geliştiricisi (Seviye 4) mesleklerinin, Ulusal Meslek Standartlarında ise değişiklik yapıldı.