Calgary'de G7 Zirvesi Öncesi Protesto Gösterisi
Kanada'nın Calgary kentinde, G7 Zirvesi'nin açılışı öncesinde protesto gösterisi düzenlendi. Zirvenin süresi normale göre iki güne indirilirken resmi açılışı pazartesi gününe alındı. Dünya liderleri zirve için Kananaskis kentine ulaştı.
CALGARY, 16 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Calgary kentindeki protesto gösterisinde pankart tutan bir kişi, 15 Haziran 2025.
G7 Zirvesi'nin açılışı öncesi Kanada'nın Calgary kentinde protesto gösterisi düzenlendi.
Normalde pazar günü başlaması planlanan zirvenin süresi iki güne indirilmiş ve resmi açılışı pazartesi gününe alınmıştı. Zirve, dünya liderlerinin Calgary kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Alberta eyaletinin Kananaskis kentine varmasıyla bugün resmen başladı. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel