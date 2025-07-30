Çaldıran Kaymakamı Bakan, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen Recep Tayyip Erdoğan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Bakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan, "İlçemize yapılan eğitim yatırımları, geleceğimiz olan öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesine büyük bir katkı sağlayacak. Yapımı tamamlanan okul herkese hayırlı olsun." dedi.