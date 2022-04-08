Çaldıran'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı - Haberler

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Çaldıran'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Çaldıran'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu ramazan kolisi dağıttı.

ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu ramazan kolisi dağıttı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ramazan öncesi başlattıkları yardımların devam edeceğini anlatan Ensari, "Şehit aileleri, engelli ve ihtiyaç sahibi yatalak hastalarımız var. Bu ailelerimizin gereken ihtiyaçlarını karışlıyoruz. Elimizden geldiği kadar her ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 1200 aileye yardım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Ramazan kolisinin ulaştırıldığı Bahçe Kuşçu da belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Belediye başkanımız hem gıda yardımı yapıyor hem de çocukların okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Allah ondan razı olsun." şeklinde konuştu.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Şefik Ensari, Çaldıran, Şehit, Van, Güncel, Haberler

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