Çaldıran'da camilerde ramazan hazırlığı - Haberler

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Çaldıran'da camilerde ramazan hazırlığı

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Çaldıran'da camilerde ramazan hazırlığı

Van'ın Çaldıran ilçesinde camilerde ramazan ayı hazırlığı yapıldı.

ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde camilerde ramazan ayı hazırlığı yapıldı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, her yıl ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Camileri ramazana hazır hale getirdiklerini anlatan Ensari, "Tüm camilerimizi dezenfekte ettik. Gül suyu ile camilerimizi kokulandırdık. Camiye gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Vatandaşların rahatlıkla teravih namazlarını kılmalarını sağlamak istedik." dedi.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Haberler

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