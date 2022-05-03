Çaldıran Belediyesi'nden çocuklara 'atlıkarınca' sürprizi

Çaldıran Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca 8 köyde çocuklara bayram hediyesi olarak atlıkarınca etkinliği yaptı.

İlk defa atlıkarıncaya binen çocuklar gönüllerince eğlenip, bayramın tadını çıkardı. Zabıta ekiplerince çocuklara pamuk şeker de ikram edildi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, eğlencelerine eşik ettiği çocuklara çeşitli oyuncaklar ve çikolata verdi.

Bugüne kadar atlıkarıncaya binmeyen çocuklar için belediye olarak sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Ensari, "Bayram buyunca, günde 2 köy olmak üzere toplam 10 köyümüzde atlıkarınca etkinliği olacak. Diğer köy çocuklarımızdan da talep geldi. Oradaki çocuklarımızı da kırmayacağız ve bayram sonrasında da bu etkinliğimiz devam edecek. Çocukların sevincine bir belediye başkanı olarak ortak olmaya çalıştım. Bugünün çocukları çok şanslı. Bu bayramı çocuklarımızla dolu dolu yaşıyoruz." dedi.

Büyük mutluluk yaşayan çocuklar da belediye ekiplerine teşekkür etti.