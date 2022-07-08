Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı - Haberler

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Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı

Çaldıran Beleyesi, kurban kesemeyen 100 aileye kurbanlık koyun ile bayram şekeri, lokum ve kolonya dağıttı.

Çaldıran Beleyesi, kurban kesemeyen 100 aileye kurbanlık koyun ile bayram şekeri, lokum ve kolonya dağıttı.

Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesindeki hayvan pazarında düzenlenen programda, ekipler, dağıtılan kurbanlıkları araçlarla vatandaşların evine götürdü.

Programa katılan Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye olarak vatandaşlara kurbanlık yardımında bulunduklarını söyledi.

Kurban kesemeyen 100 aileye destek verdiklerini belirten Ensari, "Aynı zamanda aracı olmayan vatandaşlarımızın kurbanlıklarını da kapılarına teslim ediyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca şeker, kolonya ve lokum yardımında bulunduk. Şimdiden kesilecek kurbanları Rabbim kabul buyursun." dedi.

Vatandaşlardan Serdar Güney, bu yıl maddi sıkıntılardan dolayı kurban kesemediklerini ifade ederek, "Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. Kurban ve şekeri yardımında bulundular. Allah razı olsun." diye konuştu.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

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