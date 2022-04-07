Çaldıkları otomobile yakıt almak için akaryakıt istasyonuna stepne lastiğini rehin bıraktılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları otomobile yakıt almak isteyen hırsızlık zanlısı 3 kişi akaryakıt istasyonuna otomobilin stepne lastiğini rehin bıraktı. Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir vatandaşın 80 FM 378 plakalı otomobili park halindeyken çalındı. Otomobilinin çalındığını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otomobilin çalındığı adrese gelen ekipler, çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobili çalan şahısların daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunan S.C.C., M.G. ve Ö.B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine ilçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahısların çaldıkları otomobille Düziçi ilçesine gittiğini belirledi. Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için ilçe genelinde çalışma başlatırken ana arter cadde ve çevre yollarına uygulama noktası kurdu. Çevre yoluna kurulan uygulama noktasına giren şahıslar, ekiplerin dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine polis otomobille kaçan şahısların peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan S.C.C. ve M.G. tutuklanırken Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKIT ALMAK İÇİN OTOMOBİLİN STEPNESİNİ REHİN BIRAKTILAR

Kadirli ilçesinden Düziçi ilçesine çaldıkları otomobille gelen şahıslar ilçede faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 528 liralık yakıt aldığı ortaya çıkıt. İstasyon personeline "Cüzdanı evde unuttuk. Otomobilin stepne lastiğini bırakalım. Yarım saat içerisinde geri gelip parayı ödedikten sonra lastiği geri alalım" diyerek istasyondan hızla uzaklaştılar. Yaşanan tüm olaylar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken şahısların gitmesinin ardından istasyonun personelinin kısa süreli yaşadığı şokta dikkat çekti.

(Merden İslah-İHA)