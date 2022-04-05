Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattığı belirlenen 4 kişi yakalandı. Depolarında çok sayıda motosiklet ve parça ele geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çevre il ve ilçelerden çalıntı motosikletlerin ilçeye getirilip, parçalanarak satıldığını belirledi. Şüphelileri tespit eden ekipler, adreslerinde arama yaptı. Aramalarda, bir depoda çalıntı motosiklet ile motosiklet parçaları ele geçirildi, Gökhan Göçer, Ramazan Bayram, Turan Dulek ve Eren Sanır gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim etti.