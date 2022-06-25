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Çaldıkları araçları, sahiplerine satmaya çalışan çeteye operasyon

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Çaldıkları araçları, sahiplerine satmaya çalışan çeteye operasyon

ANKARA'da, kiraladıkları araçların GPS cihazlarını söküp, ortadan kaybolan daha sonra 100 bin liraya tekrar şirketlere satmaya çalışan ve almadıklarında da parçalayarak satan 9 şüpheli, 'Rent a car 06' operasyonuyla gözaltına alındı.

ANKARA'da, kiraladıkları araçların GPS cihazlarını söküp, ortadan kaybolan daha sonra 100 bin liraya tekrar şirketlere satmaya çalışan ve almadıklarında da parçalayarak satan 9 şüpheli, 'Rent a car 06' operasyonuyla gözaltına alındı. Yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yapan şüphelilerin, 17 araç kiralama şirketini mağdur ettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söküp, kayıplara karışan çetenin, bir süre sonra şirketleri arayarak 'Araban bizim elimizde, eğer 100 bin lira vermezsen 500 bin liralık arabanı parçalarım' diye tehdit ettiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit edilen 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Ankara merkezli Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı 'Rent a car 06' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise kiralama şirketlerine ait belgeler ele geçirildi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Öte yandan polis tarafından yapılan detaylı araştırmada, farklı kentlerden kiraladıkları otomobilleri Ankara'ya getiren çetenin, ödemeyi yapmayan şirketlerin otomobillerini parçalayıp, sattığı belirlendi. Araçları parçalayarak 5 milyon liralık vurgun yapan çetenin, 17 şirketi mağdur ettiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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