ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ELAZIĞ'da, çalıntı televizyonu el arabasına koyup, üzerine de naylon örterek götüren hırsızlık şüphelisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELAZIĞ'da, çalıntı televizyonu el arabasına koyup, üzerine de naylon örterek götüren hırsızlık şüphelisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 16 Temmuz gecesi, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda oturan kişi, şüphelinin sokakta boş el arabasıyla gezindiğini fark etti. Apartmana giren şüphelinin elinde televizyonla çıktığını ve el arabasına koyarak üstünü de naylonla örttüğünü gören kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntü çeken kişi de polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title