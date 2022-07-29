Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2) KAZA GÜVENLİK KAMERASINDASakarya'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu S.B.T.A.'nın çaldığı motosikletle fırının vitrin camına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu S.B.T.A.'nın çaldığı motosikletle fırının vitrin camına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede ilerleyen motosikletin aniden sola doğru hareket ettiği, kaldırıma çıktıktan sonra fırının vitrinine çarptığı görüldü. Güncel Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek Sakarya Suriye Akyazı Güncel Haberler

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