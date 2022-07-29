Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2) - Haberler

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Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2)

Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDASakarya'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu S.B.T.A.'nın çaldığı motosikletle fırının vitrin camına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu S.B.T.A.'nın çaldığı motosikletle fırının vitrin camına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede ilerleyen motosikletin aniden sola doğru hareket ettiği, kaldırıma çıktıktan sonra fırının vitrinine çarptığı görüldü.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya Suriye Akyazı Güncel Haberler

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