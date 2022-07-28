Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı. SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı. Cam parçalarının vücudunu kestiği S.B.T.A., tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT'ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.'nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.