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Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi; o anlar kamerada

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Karabük'ün Eflani ilçesinde bir evin önünden çalınan motosiklet, hırsız tarafından caddede ateşe verildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hırsız yakalanarak polis merkezine götürüldü.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde Murat A., bir evin önünden çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Eflani ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ö.'ye ait 78 BK 869 plakalı motosiklet gece saatlerinde evinin önünden çalındı. Hırsızlık olayını yapan Murat A., çaldığı motosikleti Şehit Musa Üstün Caddesi üzerinde ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Murat A. ise yakalanarak polis merkezine götürüldü. Murat A. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.

Şüphelinin caddede motosikleti yaktığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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