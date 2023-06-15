Çaldığı malzemelerle bekçilere yakalandı... O anlar kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te muhtelif çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü bekçilere yakalandı. Şahsın yakalandığı anların görüntüsü ise yaka kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesinde bir ikametten gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunun E.A. isimli şüpheli üzerinde muhtelif çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.A. ve T.G.'nin sorgulamasında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Seyrantepe Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.G. isimli şahsın yapılan incelemesinde silahlı yağma suçundan 13 yıl 9 ay kat'i hapis cezası ile arandığı tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.