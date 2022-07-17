ÇALDIĞI İKİ CEP TELEFONUNU BİRKAÇ SAAT SONRA 900 LİRAYA SATTI

ŞİŞLİ'de bir iş yerine giren hırsız, masa üzerinde bırakılan iki cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinde kimliği belirlenen şüphelinin, çaldığı telefonları aynı gün 900 lira karşılığında bir telefoncuya sattığı belirlendi.

Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 14 Temmuz Perşembe günü öğlen saatlerinde bir iş yerine giren H.A. isimli şüpheli, içeride kimsenin olmadığını görünce masa üzerindeki 2 cep telefonunu çalıp, koşarak kaçtı. İş yeri çalışanı cep telefonlarını göremeyince güvenlik kameralarını inceleyerek, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyip çalışma başlattı. Olaydan bir gün sonra yakalanan şüpheli, sorgusunda cep telefonlarını çaldıktan kısa süre sonra bir telefoncuya 900 TL'ye sattığını söyledi.

Polis çalıntı telefonların satıldığı dükkana baskın düzenleyerek, sahibini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi H.A. tutuklanırken, çalıntı telefonları satın alan M.Y. serbest bırakıldı. Çalınan iki cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel