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Çaldığı elektrikli bisikleti böyle götürdü

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Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Çaldığı elektrikli bisikleti böyle götürdü

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karışan ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

Olay, Taşpazar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme ve çalışmalarla güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Hırsızın izini süren ekipler bir süre sonra adresini de tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Şahsın Coğlaki Mahallesinde bulunduğu binaya operasyon düzenleyen polis, şüpheli A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

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