Çaldığı altınların parası ile sosyal medyadan paylaşım yapan hırsızı takipçisi yakalattı Güncel Haberler Denizli'nin Tavas ilçesinde, evden çaldığı ziynet eşyasını kuyumcuda 300 bin liraya bozdurduktan sonra parayla sosyal medya hesabından paylaşım yapan hırsız, durumundan şüphelenen bir takipçisinin ihbarı üzerine yakalandı. Denizli'nin Tavas ilçesinde, evden çaldığı ziynet eşyasını kuyumcuda 300 bin liraya bozdurduktan sonra parayla sosyal medya hesabından paylaşım yapan hırsız, durumundan şüphelenen bir takipçisinin ihbarı üzerine yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas'ta geçtiğimiz günlerde bir evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, aynı zamanda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan bazı şüphelileri de takibe başladı. Jandarmanın çalışması devam ederken Tavas'ta yaşayan bir kişi, A.B.K'nin (24) sosyal medya hesabından iki deste halinde parayla çekilmiş video paylaşımını güvenlik güçlerine bildirdi. Bir çiftlikte çalıştığı öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince Acıpayam ilçesinde gözaltına alındı. Yakalanan A.B.K'nin altınları bozdurduğu anlar ise kuyumcudaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Jandarma Denizli Güncel Haberler

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