Çaldığı 30 bin liralık malzemeyi 1700 liraya satmış

KONYA'da bir iş yerinden 30 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Osman O. ile çalıntı malzemeleri 1700 lira karşılığında hurda fiyatına satın alıp 2'nci el olarak satan Mehmet L. gözaltına alındı.

KONYA'da bir iş yerinden 30 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Osman O. ile çalıntı malzemeleri 1700 lira karşılığında hurda fiyatına satın alıp 2'nci el olarak satan Mehmet L. gözaltına alındı.

Meram Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ateşbazı Veli Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden matkap, keski ve inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasından görüntü izleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan emniyette 7 kaydı bulunan Osman O. olduğunu tespit edip, yakaladı.

Osman O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, hurdacı Mehmet L. hakkında suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı.