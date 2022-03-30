Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış

KONYA'da, duvarını delip girdiği kuyumcu dükkanından yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde 4 kilo altın çalan Hasan Caner Kuytu (30) tutuklandı. Altınlar ise Kuytu'nun evinin çatısında bulundu. Çalınan altının bir miktarını satmaya çalışırken yakalanan Kuytu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. (23) ve arkadaşı Dilber Dilara S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Mart'ta günü saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağındaki kuyumcuda meydana geldi. Boş dükkanın havalandırma boşluğundan girip, bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delerek içeri giren kişi, 2,5 milyon TL değerinde 14 ayar 3,8 kilo ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Caner Kuytu tutuklandı, Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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