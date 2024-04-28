Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), "ÇAKÜ'nün Fidanları Çankırı'nın Çınarlarıyla Buluşuyor" paneli düzenlendi.

Uluyazı Kampüsü Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ'nün toplumsal katkı alanındaki başarısına dikkati çekti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre özellikle toplumsal katkı anlamında ÇAKÜ'nün dünyada 3 bin 167 üniversiteyi geride bırakarak zirveye doğru gittiğini belirten Çiftçi, ÇAKÜ'nün toplumsal katkı misyonunu fazlasıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Yükseköğretim kurumlarının son 20 yılda klasik üniversite anlayışından uzaklaşarak küresel ölçekte yeni bakış açıları geliştirdiğini aktaran Çiftçi, "Üniversitelerde üretilen bilgi sadece akademik dünyada kalıyorsa, yalnızca ulusal ve uluslararası dergilerde yayına dönüşüyorsa toplumsal hayatta dönüşüm gerçekleşmiyor demektir. Üretilen bilginin bir muhatabı olmalıdır." dedi.

ÇAKÜ'nün Birleşmiş Milletler 'deki ülkelerin yüzde 70'iyle ilişkisi olan, dünyada 260'a yakın üniversiteyle iş birliği bulunan bir üniversite olduğunu dile getiren Çiftçi, ÇAKÜ'nün toplumsal katkı yönünün her alanda dikkat çektiğini ifade etti.

İnsanın din, dil, ırk fark etmeksizin emanet olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Çiftçi, yaradılış olarak eşit olunan dünyada yaşamda da eşitliğin önemine dikkati çekti.

Gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere zulmettiğini, dünyanın önde gelen üniversitelerinde zulme karşı sessiz kalmayan öğrencilerin ötekileştirildiğini aktaran Çiftçi, "Biz buna müsaade etmiyoruz. Yapılanları bu kürsüde tekrar kınıyoruz." diye konuştu.

ÇAKÜ Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş da ÇAKÜ ile Çankırı Valiliği arasında imzalanan protokolden hareketle hayata geçirilen proje hakkında bilgi vererek küresel anlamda yaşlılık oranlarındaki artışa dikkat çekti ve Çankırı'daki yaşlı nüfus üzerine yapılan alan araştırmalarının neticesinde farklı politikalar izlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından panelistlerden ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer de Çankırı'daki yaşlı nüfus üzerine yaptıkları çalışmanın sonuçlarını anlatarak, Çankırı'da yaşayan yaşlılar üzerine hangi hizmetlerin yapılabileceğine yönelik bir alan araştırması gerçekleştirdiklerini, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hangi sosyal politikaları hayata geçirebilecekleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Kalaycı da projenin sosyolojik yönünden bahsederek, Çankırı özelindeki tespitlerin genele nasıl yansıtılabileceği üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.