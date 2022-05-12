Çankırı'da Hemşireler Haftası kutlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, konuşmasında, hemşirelerin tüm insanlık için ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının gizli kahramanlar olduğunu ifade eden Çiftçi, "Onlar bizim iyilik meleklerimiz, can dostlarımız, kan dostlarımızdır. Sağlık sektöründe hemşireler önemli bir paydayı teşkil ediyor. Yükseköğretimde bazı üniversitelerde bu durumun yansımalarını görüyoruz ki buralarda hemşirelik fakülteleri var. İnşallah yakın zamanda bunu Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde de görmek nasip olur." dedi.

Sağlık sektörünün sosyal devletin dışa vuran yüzü olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devlet felsefesinde insan olan bir toplumuz ve bunun en önemli göstergelerinden biri de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturudur. İnsanın yaşamasında sonsuz emeği olan sağlık çalışanlarımızı biz apayrı bir yerde görüyoruz. Bir yıllık görev süremiz boyunca da sağlık alanında çok güzel işlere ve etkinliklere imza attık. Bizim Sağlık Bilimleri Fakültemiz sadece eğitim verilen bir yer değil Anadolu'nun mayasına ruh aşılayan bir merkez ve Türkiye çapında adından söz ettiren fakülte durumundadır."

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç, "Hemşireliğe Yatırım: Neden ve Nasıl?" başlıklı sunum yaptı.