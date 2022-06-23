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ÇAKÜ bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kuruluyor

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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ÇAKÜ bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması talebinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiği bildirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması talebinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni kurulan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Çankırı ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yetiştirilmesini sağlamak amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Yüksekokul bünyesinde yer alan bölüm ve programların tercih edilen ve yüksek düzeyde doluluk oranına sahip olmasının üniversiteye güç kazandıracağı aktarılan açıklamada, "Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında özel güvenlik ve koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi programları; Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü altında fotoğrafçılık ve kameramanlık programı; Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü altında sosyal hizmetler programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında işletme yönetimi programı yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun üniversite ve Çankırı'ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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