Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evde çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına neden oldu. Yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk tedavi altına alındı.

Çocuğun çakmakla oynaması evi alev topuna çevirdi

Çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evde çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına neden oldu. Yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk tedavi altına alındı.

Olay, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi 202'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.20 sıralarında mahallede bulunan Pınar Apartmanı'nın 5'inci katında oturan 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması, evi alev topuna çevirdi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çıkan yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alev topuna dönen daire vatandaşın telefon kamerasına yansırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.