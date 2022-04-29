Çakmağa gaz doldururken birbirlerini yaktılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çakmağa gaz doldururken birbirlerini yaktılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çakmağa gaz doldururken birbirlerini yaktılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil içerisinde çakmak doldurmaya çalışırken, gazın parlaması sonucu, yüzlerinde ve ellerinde yanık oluşan 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil içerisinde çakmak doldurmaya çalışırken, gazın parlaması sonucu, yüzlerinde ve ellerinde yanık oluşan 3 kişi yaralandı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil içerisinde çakmak doldurmaya çalışan bir kişi, otomobil içerisinde başka bir arkadaşının sigarasını yakmak için çakmağı ateşlemesi sonucu, içeride biriken gaz bir anda parladı. Kapıyı açarak kendilerini dışarı atan 3 arkadaş arabanın içerisinde yanan alevi söndürdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünde ve kolunda ciddi yanıklar oluşan üç arkadaş, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ekrem Keser-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Anıtı, Kuşadası, Otomobil, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title