Çakmağa doldurulan gazın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Çakmağa doldurulan gazın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araçta çakmağa doldurulan gazın alev alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araçta çakmağa doldurulan gazın alev alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, U.G. (27), Taşköprü Mahallesi'nde hafif ticari araçta, küçük gaz tüpüyle çakmağını doldurmaya çalıştı. Bu sırada sızan gaz alev aldı. U.G. ile araçtaki arkadaşı S.D'nin (18) eli ve yüzü yandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Faruk Kara - Güncel Suşehri Sivas Güncel Haberler

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