Çakırözer, Mera Arazilerini Ektikleri Gerekçesiyle Ceza Kesilen Çiftçileri Dinledi: "İki Senedir Ekmediğim Halde 83 Bin 500 Lira Ceza Geldi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Çifteler'de mera arazilerini ektikleri gerekçesiyle haklarında para cezası kesilen köylülerle bir araya geldi. Bir çiftçi arazisinin 1990 yılından beri ekilmemesine karşı ceza geldiğini söyledi. Bir başka köylü ise "İki senedir ekmediğim halde 83 bin 500 lira ceza geldi" diye konuştu. Köylülerden Recep Uçak, "Bizim bu paraları ödememiz mümkün değil, ödeyemeyiz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer; Eskişehir Çifteler'in Doğanay, Ortaköy, Yenidoğan ve Alikan köylerinde yüzden fazla çiftçiye, İl Tarım Müdürlüğü tarafından; mera alanlarına ekim yaptıkları gerekçesiyle 40 bin lira ile 170 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezaları kesildiğini açıkladı. Çakırözer; Çifteler'in köylerinde yaşayan çiftçileri ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Çakırözer, Doğanay Köyü'ndeki çiftçilerle birlikte yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Burası buğday, arpa, pancar üreten bir bölge. Köylülere, neredeyse hepsine ceza gelmiş durumda. Tarım İl Müdürlüğü, meraya ekim yaptılar diye çok ağır para cezaları kesmiş durumda. Bir yandan ülkede tahıl sıkıntısı yaşanıyor. Buğday, arpa ithal ediliyor. Hatta ithal edilecek buğday bulunamıyor. Ekmek fiyatları beş liralara çıkıyor. Bir yandan da üreten çiftçiye niye ürettin diye; 80 bin, 100 bin, 170 bin lira ceza kesilmiş durumda. Hepsi de haksız cezalar."

Çiftçi Mehmet Kartal, "1990'dan beri ekilmiyor, ceza gelmiş" dedi. Bir başka köylü ise, "İki senedir ekmediğim halde 83 bin 500 lira ceza geldi" diye konuştu. Başka bir çiftçi ise "Ben 80 yaşındayım. En az 80-90 senedir de babamın kullandığı bir yer. Kadastro geldiğinde bunları mera olarak gösteriyor. 45 milyon (45 bin lira) ceza, ekili de değil tarla, ekmedim de… Ben zaten kullanmıyorum, çalışamıyorum zaten" tepkisini gösterdi.

Yüksek miktardaki cezaları ödemelerinin mümkün olmadığını dile getiren Doğanay çiftçilerinden Recep Uçak, Valilik tarafından bir komisyon kurularak alanların mera vasfının olup olmadığının tespit edilmesini istediklerini söyledi. Uçak, "Arazi babamdan bana miras kaldı. Bana da 109 bin lira ceza yazmışlar. Tamamen adaletsiz uygulama. Yapılan üreten çiftçiyi cezalandırmak. Bizim bu paraları ödememiz mümkün değil, ödeyemeyiz. Masada oturarak ceza yazılmaz. Gelsinler burada komisyon kursunlar. Mera mı, değil mi tespit etsinler" diye konuştu.

Doğanay köyü sakinlerinden İdris Aydoğan tarlaları ekmeyeceğine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne imza vermesine rağmen ceza gönderildiğini belirtti. Aydoğan, "Ben geçtiğimiz yıllarda imza verdim, tarlaları ekmeyeceğim diye. Tarlalar boşta. Ekilmediği halde aynı tarlaya bu kez baldızımın adına ceza gelmiş, hissesi var diye. 38 bin lira. Şu an gidin bakın tarlalar boş" dedi.

DOĞANAY KÖYÜ'NÜN NEREDEYSE TAMAMI CEZALI

Doğanay Mahalle Muhtarı Bayram Öztürk, mahalledeki 105 kişinin neredeyse tamamına ceza kesildiğini belirtirken, "Buradaki yerlerin hepsi babalarımızdan, dedelerimizden kalan yerler. Şimdi mera diye ceza kesmişler" dedi. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşel ise cezalara, "Haksız cezaların ertelenmesi ya da affedilmesi gerekiyor. Böyle bir ceza olamaz. Zaten millet perişan. Çiftçi zor durumda. Bu cezayı yazarken hiç düşünmemişler. Ekmek kaç para olmuş, bunu bilen yok" tepkisini gösterdi.

Doğanay Mahallesi sakinlerinden Abdullah Öztürk ise şunları söyledi:

"Televizyonda daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir dekar boş yer kalmayacak, çiftçilerimiz ekecek, gelir elde edecek' demişti. Ama şu anda köyün tüm çiftçilerine büyük meblağlarda cezalar geldi. Atalarımızdan kalan… 60 yaşındayım 120 yıl önceden benim babamın, dedemin kullandığı yerler, mera vasfı diye ceza kestiler. Buraya bir komisyon istiyoruz. Bu tarlaların kaç yılından bu tarafa ekildiği… Kanunları da biliyoruz. Bu köyde daha önce muhtarlık da yaptım. Parsel parsel buraları biliyoruz. Bu cezaların iptalini istiyoruz."

Çakırözer, çiftçileri dinledikten sonra da şunları söyledi:

"Burada adaletsiz bir uygulama yapılmış. Eskişehir Valiliği'ne, Tarım İl Müdürlüğü'ne, Tarım Bakanlığı'na çağrımız. Bu köylü bu çiftçi bu cezayı ödeyemez. Ayrıca bu cezalardan vazgeçilmeli. Çiftçi üretti diye, çiftçiyi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Şu ortamda; mazot yüzde 300 artmış, gübre yüzde 300-400 artmışken çiftçi hala üretiyorsa, ürettin diye teşekkür edip, alnından öpmek gerekir bu çiftçiyi. Ama Tarım Müdürlüğü; 170 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira hepsine ceza göndermiş. Derhal, bu cezaların silinmesi lazım. Eğer, burada gerçek anlamda mera varsa; Tarım Müdürlüğü, Valilik gelsin, etrafını kapatsın ki çiftçi ekmesin. Oturduğu yerden ceza yazmak olmaz. Çiftçiye büyük haksızlıktır, hukuksuzluktur."

ANKA / Güncel