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Çakır Kuşu'na şefkat eli

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Erzurum'da bulunan Çakır Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bitkin halde bulunan kuş, bakım ve besleme sonrası doğaya bırakıldı.

Çakır Kuşu'na şefkat eli

ERZURUM - Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından bulunan Çakır Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Bitkin halde bulunan Çakır Kuşu, HAYDİ personeli tarafından DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekiminin yerinde müdahalesiyle bakım ve beslemesi tamamlanan Çakır Kuşu, doğaya bırakıldı. Çakır Kuşu'nun tavuk budu ile beslenme görüntüleri ise yapılan çalışmanın ve uzanan şefkat elinin en güzel göstergesiydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erzurum Hayvan Hakları Çevre Doğa Güncel Haberler

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