Cakarta'daki Camideki Patlamalarda Yaralı Sayısı 96'ya Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Cakarta kentindeki okul kampüsündeki camide 7 Kasım'da meydana gelen patlamalarda yaralananların sayısı 96'ya çıktı. Patlama sırasında çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu birçok kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altında.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da okul kampüsündeki camide 7 Kasım'da meydana gelen patlamalarda yaralananların sayısı 96'ya çıktı.

Antara ajansının haberine göre, Cakarta Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler Bürosu Başkanı Kıdemli Komiser Budi Hermanto, patlamalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Hermanto, patlamaların cuma namazı sırasında yaşandığını ve çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin yanık ve şarapnel yaraları aldığını belirtti.

Patlamalarda yaralı sayısının 96'ya çıktığını ifade eden Hermanto, bu kişilerin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları, patlamanın vaaz sırasında başladığı, ardından başka bir yönden ikinci bir patlamanın yaşandığı bilgisini paylaştı. Olay sonrası okulda sahte silahlar bulundu.

Ön soruşturmada, şüphelilerden birinin okulun öğrencisi olduğu tespit edildi.

Cakarta'da 7 Kasım'da cuma namazı sırasında okul kampüsündeki camide patlama meydana gelmiş, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
500
