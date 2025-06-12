Cakarta'da Yapay Zeka ile Trafik Kontrol Sistemi Uygulaması

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Cakarta, trafik sıkışıklığını azaltmak için yapay zeka temelli Akıllı Trafik Kontrol Sistemi'ni devreye aldı. Vali Pramono Anung, sistemin umut verici sonuçlar verdiğini belirterek, daha fazla kavşağın bu teknoloji ile donatılacağını duyurdu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yetkililer, trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla yapay zeka temelli sistemden yararlanıyor.

Jakarta Globe'un haberine göre, Cakarta Valisi Pramono Anung, yapay zekadan yararlanılarak oluşturulan Akıllı Trafik Kontrol Sistemi'nin (ITCS) başkentte trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla kullanılmaya başlandığını belirtti.

İlk sonuçların "umut verici" olduğunu aktaran Pramono, "Sistem, Cakarta'daki trafiği gidermek için somut bir adım ancak daha yapılacak çok iş var." ifadesini kullandı.

Pramono, şimdiye kadar 321 kavşaktan 65'inin yapay zeka temelli sistemle donatıldığını, sistemin kent genelinde kullanımının yaygınlaştırılması için talimat verdiğini kaydetti.

ITCS, yapay zeka kullanarak trafik ışıklarının sürelerini gerçek zamanlı trafik koşullarına göre ayarlıyor. Sistem, her kavşaktaki araç yoğunluğu ve seyahat süreleri gibi verileri analiz ederek trafik akışını optimize ediyor.

Sensörler, yazılım analizleri, güvenlik kameraları ve iletişim ağlarıyla entegre çalışan sistem, yoldaki değişikliklere anlık tepki veriyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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Yorumlar (1)

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