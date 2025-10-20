Haberler

Cakarta'da Yağmur Suyunda Tehlikeli Mikroplastik Bulguları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yağmur suyunda tehlikeli düzeyde mikroplastik parçacıklar tespit edildi. Araştırmalara göre, metrekare başına günde ortalama 15 mikroplastik düşüyor ve bu parçacıkların besin zincirine karışabileceği uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yağmur suyunda tehlikeli düzeyde mikroplastik parçacıklar tespit edildi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) uzmanları, 2022 yılından bu yana başkent genelinde toplanan yağmur örnekleri üzerinde incelemeler yürüttü.

Araştırmacı Muhammed Rıza Cordova, Cakarta'nın kıyı bölgelerinden topladıkları yağmur örneklerinde, metrekare başına günde ortalama 15 mikroplastik parçacığın düştüğünü belirledi.

Kentin farklı bölgelerinden toplanan tüm örneklerde mikroplastiklere rastlandığını belirten Cordova, yağmur örneklerinde özellikle polyester, naylon ve polietilen gibi maddelerin tespit edildiğini aktardı.

Cordova, mikroplastiklerin havadaki plastik parçacıkların rüzgarla bulutlara karışması ve yağmur yoluyla yeniden yeryüzüne inmesi süreciyle oluştuğunu açıkladı.

Plastik döngüsünün sona ermediğini kaydeden Cordova, mikroplastiklerin rüzgarla gökyüzüne taşınıp yağmurla tekrar yeryüzüne indiğini belirtti.

Cordova, bu şekilde oluşan yağmur sularının besin zincirine karışabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca söz konusu mikroplastiklerin hem hava hem de su yoluyla insan vücuduna girebildiğini belirten Cordova, geri dönüşüm tesislerinin iyileştirilmesi ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.