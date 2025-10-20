Cakarta'da Yağmur Suyunda Tehlikeli Mikroplastik Bulguları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yağmur suyunda tehlikeli düzeyde mikroplastik parçacıklar tespit edildi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) uzmanları, 2022 yılından bu yana başkent genelinde toplanan yağmur örnekleri üzerinde incelemeler yürüttü.

Araştırmacı Muhammed Rıza Cordova, Cakarta'nın kıyı bölgelerinden topladıkları yağmur örneklerinde, metrekare başına günde ortalama 15 mikroplastik parçacığın düştüğünü belirledi.

Kentin farklı bölgelerinden toplanan tüm örneklerde mikroplastiklere rastlandığını belirten Cordova, yağmur örneklerinde özellikle polyester, naylon ve polietilen gibi maddelerin tespit edildiğini aktardı.

Cordova, mikroplastiklerin havadaki plastik parçacıkların rüzgarla bulutlara karışması ve yağmur yoluyla yeniden yeryüzüne inmesi süreciyle oluştuğunu açıkladı.

Plastik döngüsünün sona ermediğini kaydeden Cordova, mikroplastiklerin rüzgarla gökyüzüne taşınıp yağmurla tekrar yeryüzüne indiğini belirtti.

Cordova, bu şekilde oluşan yağmur sularının besin zincirine karışabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca söz konusu mikroplastiklerin hem hava hem de su yoluyla insan vücuduna girebildiğini belirten Cordova, geri dönüşüm tesislerinin iyileştirilmesi ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gerektiğini ifade etti.