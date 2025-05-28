Cakarta'da Türk Mutfağı Haftası Resepsiyonu Düzenlendi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, onur konuğu Endonezya Göç ve Hükümlüler Bakan Yardımcısı Silmy Karim, Endonezya Temsilciler Meclisi Endonezya- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Totok Daryanto, ASEAN yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, burada yaptığı konuşmada, 2025'te Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 75. yıl dönümünün kutlandığını, bu vesileyle çeşitli kültürel faaliyetler düzenlediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerle birlikte ivme kazandığını belirten Küçükcan, kültürel alandaki ilişkilerin de bu yıl imzalanan Kültür Anlaşması'yla birlikte daha da gelişmesinin amaçlandığını, bu kapsamda Türk mutfağının ve kültürünün Endonezya'da tanıtılması açısından bu haftanın önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Küçükcan, asırlık tarifleriyle Türk mutfağının Türkiye'nin klasik diplomasisini destekleyen ve farklı kültürleri birbirine bağlayan bir köprü olarak önemine değindi.

Etkinlikte, Osmanlı mutfağı Şefi Recep İncecik tarafından hazırlanan zeytinyağlı fasulye, imam bayıldı, Osmanlı Pilavı, yaprak sarması, kuru fasulye, hünkarbeğendi, hakani helva, baklava ve çeşitli mezeler demirhindi şerbeti eşliğinde misafirlere ikram edildi.