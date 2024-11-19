Cakarta'da Su Baskını: Muara Angke Bölgesinde Zorluklar Yaşanıyor
Endonezya'nın Cakarta kentinde Cava Denizi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu Muara Angke bölgesinde su baskınları meydana geldi. Yerel halk, sular altında kalan sokaklarda yürümekte zorlanıyor.
CAKARTA, 19 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın kuzey kıyısındaki balıkçı limanı ve yerleşim bölgesi Muara Angke'de, Cava Denizi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen su baskınının ardından, bölge halkı sular altında kalan sokaklarda güçlükle yürüdü.