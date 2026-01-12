Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde trafikte aksaklıklara neden olurken 100'den fazla uçuşta gecikmeye yol açtı.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, şiddetli yağış Cakarta'nın bazı bölgelerinde sellere neden oldu.

Seller, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkilerken, 10 mahalle ile 23 yolun sular altında kaldığı bildirildi.

Şiddetli yağışlar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda 109 uçuşta gecikme yaşandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi.

Yağışlar, havalimanına giden güzergah üzerindeki birçok noktada da su baskınlarına neden oldu.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde geçen hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 16 kişi hayatını kaybetmişti.