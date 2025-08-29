Cakarta'da Polis Aracının Çarptığı Motosiklet Sürücüsünün Ölümü Protestolara Neden Oldu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir gösteride, polis aracının çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümü şiddetli protestolara yol açtı.

Jakarta Globe haberine göre, dün Endonezya Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı bir gösteri düzenlendi.

Gösteriye müdahale eden kolluk kuvvetleri, göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezildi.

Motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grubun düzenlediği gösterinin şiddeti, Affan'ın ölümünün ardından gece saatlerinde arttı.

8 araç tamamen yandı

Gösterilerde, başkentteki bazı polis karakolları dahil kamu tesisleri zarar gördü, kamu malları ateşe verildi, yol kenarına park edilen 8 araç tamamen yandı.

Jakarta Polis Sözcüsü Ade Ary Syam Indradi, gazetecilere açıklamasında, net bir yapısı olmayan bu grubun "anarşi eylemleri" gerçekleştirdiğini belirtti.

Ade, durumu "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Prabowo'dan "en katı yaptırım" mesajı

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yayımladığı bir video mesajında, Affan'ın ölümü nedeniyle ailesine "derin taziyelerini" bildirdi.

Olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını kaydeden Prabowo, Affan'ın ölümüne yönelik kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Prabowo, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." dedi.

7 polis gözaltına alındı

Yerel medyadaki haberlere göre, bir polis aracı gösterideki kalabalığın arasından hızla geçerek sürücüye çarptı ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Endonezya Ulusal Polis Şefi Listyo Sigit Prabowo, Affan'ın kaldırıldığı hastaneyi gece ziyaret ederek, ailesine taziye dileklerinde bulundu.