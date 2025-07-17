Cakarta'da Hava Kirliliği Nedeniyle 6 Milyon Kişi Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Yaşıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 6 milyondan fazla kişi hava kirliliği nedeniyle akut solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Cakarta'nın kuzey bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşırken 6 milyondan fazla kişi akut solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor.

Kentteki 6 bin 800 fabrikanın bacasından çıkan dumanın hava kirliliğine yol açtığı, buna ek olarak ruhsatsız işletmelerin bacalarından da denetimsiz şekilde duman salındığı ifade edildi.

Yetkililer, mevcut sağlık koşullarının daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.