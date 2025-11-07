Cakarta'da Cuma Namazı Sırasında Patlama: 54 Yaralı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 54 kişi yaralandı.

Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.

Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Patlamalarla bağlantılı 1 şüpheli tespit edildi

Endonezya'nın Antara ajansının haberine göre, Ulusal Polis Şefi Listyo Sigit Prabowo, Cakarta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamalara ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi.

Olayda can kaybı olmadığını belirten Prabowo, polisin, patlamalarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişiyi tespit ettiğini duyurdu.

Prabowo, şüphelinin olayda ağır yaralandığını ve ameliyata alındığı için henüz sorgulanmadığını ancak kimliğine ilişkin detayların araştırıldığını açıkladı.

Olay yerinde üzerinde yazılar olan şüpheli nesnelere rastlandığını aktaran Prabowo, bunların, şüphelinin amacını ve izlediği yöntemi belirlemek için inceleneceğini ifade etti.