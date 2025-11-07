Cakarta'da Cuma Namazı Sırasında Patlama: 54 Yaralı

CAKARTA, 7 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir okulun içindeki camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.

Cakarta Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri'nin yaptığı açıklamaya göre patlama, kentin kuzeyindeki Donanma kompleksinin içinde bulunan camide meydana geldi. Polis, olayın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Tanıklar, patlamanın caminin ana salonunun arka kısmında meydana geldiğini söyledi. Polis ve donanma personelinin bölgeyi kordon altına almasının ardından bomba imha ekibi olay yerinde kapsamlı inceleme yürüttü.

İlk incelemelere göre patlama, elektrik şebekesinde kısa devre veya arızalı bir elektronik cihazdan kaynaklanmış olabilir.