Cakarta'da Arabasız Kent Günü Manzarası - Haberler

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Cakarta'da Arabasız Kent Günü Manzarası

Xinhua - Güncel
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Cakarta'da Arabasız Kent Günü Manzarası

CAKARTA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arabasız Kent Günü'ne katılan insanlar görülüyor, 22 Mayıs 2022. Cakarta Arabasız Kent Günü, Endonezya'da Kovid-19 kısıtlarının gevşetilmesi ve dışarıda maske takma zorunluluğunun kalkmasının ardından gerçekleştirildi.

CAKARTA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arabasız Kent Günü'ne katılan insanlar görülüyor, 22 Mayıs 2022. Cakarta Arabasız Kent Günü, Endonezya'da Kovid-19 kısıtlarının gevşetilmesi ve dışarıda maske takma zorunluluğunun kalkmasının ardından gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, Jakarta, Mayıs, Güncel, Haberler

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