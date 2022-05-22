Cakarta'da Arabasız Kent Günü Manzarası - Haberler

Cakarta'da Arabasız Kent Günü Manzarası
Xinhua - Güncel
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CAKARTA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arabasız Kent Günü'ne katılan insanlar görülüyor, 22 Mayıs 2022. Cakarta Arabasız Kent Günü, Endonezya'da Kovid-19 kısıtlarının gevşetilmesi ve dışarıda maske takma zorunluluğunun kalkmasının ardından gerçekleştirildi.
CAKARTA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arabasız Kent Günü'ne katılan insanlar görülüyor, 22 Mayıs 2022. Cakarta Arabasız Kent Günü, Endonezya'da Kovid-19 kısıtlarının gevşetilmesi ve dışarıda maske takma zorunluluğunun kalkmasının ardından gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Xinhua / Güncel