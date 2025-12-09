Endonezya'da 7 katlı binada çıkan yangında 22 kişi öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 7 katlı binada çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'da polis yetkilileri, Cakarta'da dron satışı yapılan 7 katlı binada yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, üç saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 22 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade eden yetkililer, yangının binanın birinci katında çıktığını ve buradan diğer katlara yayılmış olabileceğini aktardı.

Olay sırasında binada bulunan görgü tanığı ise yangının, bir dron bataryasında kısa devre ya da termal arıza nedeniyle meydana gelen patlamadan kaynaklandığından şüphelenildiğini söyledi.