Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Çin Yapımı 2 Treni Endonezya'ya Ulaştı

Trenlerin gelişi, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun (HSR) inşasında yeni bir kilometre taşını simgeliyor.

CAKARTA, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'de üretilen ve Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (HSR) projesine uyarlanan yüksek hızlı elektrikli yolcu treni ve bir denetim treni, Çin'in Qingdao Limanı'ndan yola çıkarak Cakarta Limanı'na Perşembe günü ulaştı. Trenlerin gelişi, Cakarta-Bandung HSR'nin inşasında yeni bir kilometre taşını simgeliyor. Ayrıca Çin'de üretilen hızlı trenlerin başka bir ülkeye ihraç edilmesi de ilk kez gerçekleşti. Fuxing hızlı treninin ileri teknolojisi ile CRRC Qingdao Sifang Limited Şirketi tarafından tasarlanıp üretilen yüksek hızlı EMU (Elektrikli Çoklu Birim) ve CIT (Kapsamlı Denetim Treni) trenleri, saatte maksimum 350 km çalışma hızına sahip. Çin standartlarına göre tasarlanıp üretilen trenler Endonezya'daki çalışma ortamına ve hat koşullarına da uyarlandı. 2023 yılının başlarına kadar Çin'den Endonezya'ya partiler halinde 10 trenin daha taşınması planlanıyor. Çin teknolojisiyle yapılan Cakarta-Bandung HSR, Cakarta ile Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin başkenti Bandung arasındaki yolculuğu 3 saatten yaklaşık 40 dakikaya indirecek.